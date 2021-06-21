Коронавирус. В Украине выявили 323 заболевших за воскресенье, в трех областях – ни одного

За сутки 20 июня в Украине выявили 323 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 479), в трех областях не зафиксировали новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Не фиксировали новых заразившихся коронавирусом в подконтрольной Украине части Донецкой области, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

За 20 июня в Украине умерли 16 больных COVID-19 (днем ранее – 24), выздоровели 677 пациентов (755), были госпитализированы 375 человек (544).

Было сделано 14 098 тестов на коронавирус (25 337 сутками ранее). Методом ПЦР – 8943 (13 865), ИФА – 1147 (2958), экспресс-тестов на антиген – 4008 (8514).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 229 846 заболевших COVID-19: выздоровели 2 152 140 человек, умерли – 52 032.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 95 новых заболевших COVID-19;

Винницкая область – 10;

Волынская – 10;

Днепропетровская – 22;

Донецкая – 0;

Житомирская – 9;

Закарпатская – 0;

Запорожская – 22;

Ивано-Франковская – 0;

Киевская – 14;

Кировоградская – 4;

Луганская – 5;

Львовская – 23;

Николаевская – 26;

Одесская – 12;

Полтавская – 4;

Ровенская – 8;

Сумская – 14;

Тернопольская – 6;

Харьковская – 4;

Херсонская – 7;

Хмельницкая – 5;

Черкасская – 7;

Черновицкая – 15;

Черниговская – 1.

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

С 25 июня Германия открывает границы для полностью вакцинированных от коронавируса препаратами, которые одобрены в ЕС.

Среди вакцин, которые используются в Украине, одобрение в ЕС имеет препарат от Pfizer. Вакцины CoronaVac, AstraZeneca корейского и индийского производства одобрены ВОЗ, но пока не одобрены ЕС.

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Марк Сировой

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