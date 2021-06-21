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Коронавирус. В Украине выявили 323 заболевших за воскресенье, в трех областях – ни одного

21.06.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине выявили 323 заболевших за воскресенье, в трех областях – ни одного - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 20 июня в Украине выявили 323 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 479), в трех областях не зафиксировали новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Не фиксировали новых заразившихся коронавирусом в подконтрольной Украине части Донецкой области, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

За 20 июня в Украине умерли 16 больных COVID-19 (днем ранее – 24), выздоровели 677 пациентов (755), были госпитализированы 375 человек (544).

Было сделано 14 098 тестов на коронавирус (25 337 сутками ранее). Методом ПЦР – 8943 (13 865), ИФА – 1147 (2958), экспресс-тестов на антиген – 4008 (8514).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 229 846 заболевших COVID-19: выздоровели 2 152 140 человек, умерли – 52 032.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 95 новых заболевших COVID-19;
Винницкая область – 10;
Волынская – 10;
Днепропетровская – 22;
Донецкая – 0;
Житомирская – 9;
Закарпатская – 0;
Запорожская – 22;
Ивано-Франковская – 0;
Киевская – 14;
Кировоградская – 4;
Луганская – 5;
Львовская – 23;
Николаевская – 26;
Одесская – 12;
Полтавская – 4;
Ровенская – 8;
Сумская – 14;
Тернопольская – 6;
Харьковская – 4;
Херсонская – 7;
Хмельницкая – 5;
Черкасская – 7;
Черновицкая – 15;
Черниговская – 1.

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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