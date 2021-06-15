Коронавирус. В Украине выявили более 1000 заболевших за сутки: данные по Киеву и областям

Вчера, 14 июня, в Украине выявили 1014 заболевших коронавирусом (днем ранее – 420 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве (243 случая COVID-19 за сутки), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

В Украине за сутки умерли 77 больных COVID-19 (днем ранее – 13), выздоровели – 5511 (3328), госпитализировали 401 пациента (464).

По всей стране было сделано 54 732 теста на коронавирус (17 856 сутками ранее). Методом ПЦР – 32 313 (11 638), ИФА – 10 428 (1589), экспресс-тестов – 11 991 (4629).

За все время эпидемии COVID-19 в Украине выявили 2 224 992 заболевших: 2 136 176 из них выздоровели, умерли 51 769 заразившихся.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 243 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 89);

Винницкая область – 17 (11);

Волынская – 15 (18);

Днепропетровская – 82 (18);

Донецкая – 61 (0);

Житомирская – девять (24);

Закарпатская – 16 (два);

Запорожская – 52 (44);

Ивано-Франковская – девять (девять);

Киевская – 51 (30);

Кировоградская – 10 (восемь);

Луганская – 24 (четыре);

Львовская – 34 (16);

Николаевская – 45 (42);

Одесская – 48 (13);

Полтавская – 38 (11);

Ровенская – 29 (11);

Сумская – 19 (девять);

Тернопольская – 12 (27);

Харьковская – 60 (пять);

Херсонская – восемь (четыре);

Хмельницкая – 60 (ноль);

Черкасская – 44 (девять);

Черновицкая – 19 (15);

Черниговская – девять (один).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

На грядущих выходных 19-20 июня в Киеве не будет работать центр массовой вакцинации в МВЦ. Желающие привиться могут прийти в четверг или пятницу.

Дания заявила о готовности поставить в Украину 500 000 доз вакцины против COVID-19.

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Марк Сировой

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