Коронавирус. В Украине выявили более 200 заболевших за воскресенье, в пяти областях – 0
Вчера, 25 июля, в Украине выявили 213 заболевших коронавирусом (днем ранее – 286), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (71). Ни одного нового заболевшего коронавирусом не выявили в Запорожской, Закарпатской, Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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В пятерку лидеров по заболеваемости коронавирусом также вошли Одесская (33 случая COVID-19), Житомирская (17), Винницкая (14) и Харьковская (12) области.
За сутки в Украине умерли двое больных COVID-19 (днем ранее – 12), 170 пациентов выздоровели (159), 256 – были госпитализированы (422).
Было сделано 15 795 тестов на коронавирус (26 197): методом ПЦР – 7562 (12 988), ИФА – 1905 (2823), экспресс-тестов – 6328 (10 386).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 248 663 заболевших COVID-19: умерли 52 849 человек, выздоровели – 2 184 365.
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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 71 выявленный больной коронавирусом в сутки (днем раньше – 85);
Винницкая область – 14 (16);
Волынская – 2 (3);
Днепропетровская – 6 (21);
Донецкая – 8 (4);
Житомирская – 17 (10);
Ивано-Франковская – 2 (3);
Киевская – 8 (11);
Кировоградская – 2 (2);
Луганская – 2 (4);
Львовская – 8 (19);
Николаевская – 3 (5);
Одесская – 33 (23);
Ровенская – 3 (2);
Сумская – 8 (12);
Тернопольская – 7 (4);
Харьковская – 12 (9);
Херсонская – 3 (14);
Черкасская – 1 (5);
Черновицкая – 3 (4).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко предупреждал, что более заразный штамм коронавируса дельта вскоре вытеснит остальные. Главсанврач Игорь Кузин заявил, что Украина вернется к красной зоне карантина – это лишь вопрос времени.
- В Минздраве призывают активно вакцинироваться от COVID-19 – с 21 июля прививку может получить любой желающий взрослый (18+). В правительстве ожидают поставки 13 млн доз вакцины от коронавируса до конца лета.
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