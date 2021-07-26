Коронавирус. В Украине выявили более 200 заболевших за воскресенье, в пяти областях – 0

Вчера, 25 июля, в Украине выявили 213 заболевших коронавирусом (днем ранее – 286), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (71). Ни одного нового заболевшего коронавирусом не выявили в Запорожской, Закарпатской, Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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В пятерку лидеров по заболеваемости коронавирусом также вошли Одесская (33 случая COVID-19), Житомирская (17), Винницкая (14) и Харьковская (12) области.

За сутки в Украине умерли двое больных COVID-19 (днем ранее – 12), 170 пациентов выздоровели (159), 256 – были госпитализированы (422).

Было сделано 15 795 тестов на коронавирус (26 197): методом ПЦР – 7562 (12 988), ИФА – 1905 (2823), экспресс-тестов – 6328 (10 386).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 248 663 заболевших COVID-19: умерли 52 849 человек, выздоровели – 2 184 365.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 71 выявленный больной коронавирусом в сутки (днем раньше – 85);

Винницкая область – 14 (16);

Волынская – 2 (3);

Днепропетровская – 6 (21);

Донецкая – 8 (4);

Житомирская – 17 (10);

Ивано-Франковская – 2 (3);

Киевская – 8 (11);

Кировоградская – 2 (2);

Луганская – 2 (4);

Львовская – 8 (19);

Николаевская – 3 (5);

Одесская – 33 (23);

Ровенская – 3 (2);

Сумская – 8 (12);

Тернопольская – 7 (4);

Харьковская – 12 (9);

Херсонская – 3 (14);

Черкасская – 1 (5);

Черновицкая – 3 (4).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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