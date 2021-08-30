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Коронавирус. В Украине выявили более 700 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям

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30.08.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине выявили более 700 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 29 августа, в Украине зафиксировали 749 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1906). Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 18 людей с коронавирусом (днем ранее – 34), выздоровел 291 пациент (685), еще 583 – были госпитализированы (772).

Было сделано 18 658 тестов на COVID-19 (38 864): методом ПЦР – 9617 (18 344), ИФА – 1650 (3661), экспресс-тестов – 7391 (16 859).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 284 940 заболевших COVID-19, умерли 53 738 инфицированных, выздоровели 2 206 683 392 человека.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 148 (240)
Винницкая область – 32 (34)
Волынская – 15 (21);
Днепропетровская – 72 (140)
Донецкая – 8 (132)
Житомирская – 43 (86)
Запорожская – 35 (66);
Ивано-Франковская – 7 (57)
Киевская – 26 (134)
Кировоградская – 14 (20)
Луганская – 23 (29);
Львовская – 36 (101)
Николаевская – 25 (15);
Одесская – 49 (121)
Полтавская – 5 (29)
Ровенская – 4 (30);
Сумская – 13 (63)
Тернопольская – 48 (67);
Харьковская – 38 (156)
Херсонская – 18 (77)
Хмельницкая – 5 (62)
Черкасская – 1 (24)
Черновицкая – 74 (126)
Черниговская – 10 (65).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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