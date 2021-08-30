Коронавирус. В Украине выявили более 700 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям

Вчера, 29 августа, в Украине зафиксировали 749 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1906). Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 18 людей с коронавирусом (днем ранее – 34), выздоровел 291 пациент (685), еще 583 – были госпитализированы (772).

Было сделано 18 658 тестов на COVID-19 (38 864): методом ПЦР – 9617 (18 344), ИФА – 1650 (3661), экспресс-тестов – 7391 (16 859).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 284 940 заболевших COVID-19, умерли 53 738 инфицированных, выздоровели 2 206 683 392 человека.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 148 (240)

Винницкая область – 32 (34)

Волынская – 15 (21);

Днепропетровская – 72 (140)

Донецкая – 8 (132)

Житомирская – 43 (86)

Запорожская – 35 (66);

Ивано-Франковская – 7 (57)

Киевская – 26 (134)

Кировоградская – 14 (20)

Луганская – 23 (29);

Львовская – 36 (101)

Николаевская – 25 (15);

Одесская – 49 (121)

Полтавская – 5 (29)

Ровенская – 4 (30);

Сумская – 13 (63)

Тернопольская – 48 (67);

Харьковская – 38 (156)

Херсонская – 18 (77)

Хмельницкая – 5 (62)

Черкасская – 1 (24)

Черновицкая – 74 (126)

Черниговская – 10 (65).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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