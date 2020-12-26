Коронавирус. В Украине выявили более 7000 забеолвеших за сутки, выздоровевших было меньше

За прошедшие сутки в Украине выявили 7709 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 035), выздоровели 5145 больных COVID-19 (15 337). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

За сутки умер 121 пациент (186). Было 2888 госпитализированных (2739).

Сделано 31 482 теста (58 874). Основным методом ПЦР проведено 24 621 тестирование (37 873). Методом ИФА, который выявляет и переболевших, протестировали 6861 раз (21 001).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 019 876 заболевших, 651 917 выздоровевших и 17 702 умерших.

24 декабря Минздрав утвердил дорожную карту вакцинации украинцев против COVID-19: в нее включено пять этапов.

25 декабря евродиректор ВОЗ Ханс Клюге заявил, что сейчас пандемия находится на середине пути.

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Марк Сировой

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