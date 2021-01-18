В Украине – 3000 заболевших COVID-19 за сутки. Тестов – в два раза меньше, чем днем ранее
За прошедшие сутки в Украине выявили 3034 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5990), написал в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов. По данным Совета нацбезопасности, в последний раз меньшее суточное число заболевших было 28 сентября 2020-го (2671 случай COVID-19).
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Больше всего новых заболевших COVID-19 было в Николаевской (323) области, Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.
По всей Украине за сутки умерли 67 больных (днем ранее – 116). Выздоровели 5236 пациентов (8777), были госпитализированы – 1304 (2131).
За сутки официально сделали 13 247 тестов (27 875). Основным методом ПЦР – тестов 10 401 (19 548), выявляющим и переболевших методом ИФА – 2846 (8427).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 160 682 заболевших, 865 960 выздоровевших и 20 802 умерших.
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Заболеваемость по Киеву и областям:
Киев – 301 заболевший за сутки (днем ранее – 793);
Винницкая область – 102 (176);
Волынская – 129 (178);
Днепропетровская – 220 (309);
Донецкая – 91 (234);
Житомирская – 111 (155);
Закарпатская – 91 (141);
Запорожская – 266 (332);
Ивано-Франковская – 110 (153);
Киевская – 240 (362);
Кировоградская – 5 (35);
Луганская – 3 (101);
Львовская – 122 (315);
Николаевская – 323 (328);
Одесская – 150 (330);
Полтавская – 92 (299);
Ровенская – 61 (145);
Сумская – 84 (224);
Тернопольская – 91 (107);
Харьковская – 46 (315);
Херсонская – 78 (90);
Хмельницкая – 1 (168);
Черкасская – 120 (307);
Черновицкая – 161 (195);
Черниговская – 36 (198).
- В конце этой недели в Украине должен закончиться жесткий карантин, который был введен с 8 января.
- Степанов рассчитывает, что Украина уже в феврале получит 910 000 доз вакцины против коронавируса.
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