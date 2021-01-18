В Украине – 3000 заболевших COVID-19 за сутки. Тестов – в два раза меньше, чем днем ранее

За прошедшие сутки в Украине выявили 3034 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5990), написал в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов. По данным Совета нацбезопасности, в последний раз меньшее суточное число заболевших было 28 сентября 2020-го (2671 случай COVID-19).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего новых заболевших COVID-19 было в Николаевской (323) области, Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

По всей Украине за сутки умерли 67 больных (днем ранее – 116). Выздоровели 5236 пациентов (8777), были госпитализированы – 1304 (2131).

За сутки официально сделали 13 247 тестов (27 875). Основным методом ПЦР – тестов 10 401 (19 548), выявляющим и переболевших методом ИФА – 2846 (8427).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 160 682 заболевших, 865 960 выздоровевших и 20 802 умерших.

Читайте также: Ляшко: Ограничения на продажу товаров не первой необходимости было просьбой бизнеса

Заболеваемость по Киеву и областям:

Киев – 301 заболевший за сутки (днем ранее – 793);

Винницкая область – 102 (176);

Волынская – 129 (178);

Днепропетровская – 220 (309);

Донецкая – 91 (234);

Житомирская – 111 (155);

Закарпатская – 91 (141);

Запорожская – 266 (332);

Ивано-Франковская – 110 (153);

Киевская – 240 (362);

Кировоградская – 5 (35);

Луганская – 3 (101);

Львовская – 122 (315);

Николаевская – 323 (328);

Одесская – 150 (330);

Полтавская – 92 (299);

Ровенская – 61 (145);

Сумская – 84 (224);

Тернопольская – 91 (107);

Харьковская – 46 (315);

Херсонская – 78 (90);

Хмельницкая – 1 (168);

Черкасская – 120 (307);

Черновицкая – 161 (195);

Черниговская – 36 (198).

В конце этой недели в Украине должен закончиться жесткий карантин, который был введен с 8 января.

Степанов рассчитывает, что Украина уже в феврале получит 910 000 доз вакцины против коронавируса.

Читайте также: Коронавирус. Хакеры выложили в Интернет искаженные документы о вакцинах – ЕМА

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.