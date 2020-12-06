Коронавирус. В Украине выявили почти 11 600 новых заболевших: динамика эпидемии

Вчера, 5 декабря, в Украине зафиксированы 11 590 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 13 825). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 627 детей и 493 медика. Госпитализировали 1127 пациентов.

Скончались 167 заболевших (сутками ранее – 226), выздоровели 6048 человек (сутками ранее – 14 724).

Официально за 5 декабря сделано 42 096 тестов на коронавирус (67 533 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 308, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8788.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 813 306 заболевших COVID-19. 418 581 пациента выздоровели, 13 588 – умерли.

2 декабря во Львове заявили, что все же откажутся от массовых мероприятий на Новый год и Рождество.

3 декабря стало известно, что Кабмин пересмотрел планы на локдаун и теперь основной рабочей версией является вариант введения жесткого карантина со 2 по 21 января.

4 декабря Рада приняла пакет законов для поддержки бизнеса во время локдауна.

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Владислав Сердюк

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