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Коронавирус. В Украине за субботу выявили менее 500 новых заболевших

20.06.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине за субботу выявили менее 500 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 19 июня, в Украине выявили 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 852), выздоровели 755 пациентов (днем ранее – 2736). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 15 детей и шесть медиков. Госпитализированы 544 человека (сутками ранее – 571), 24 пациента умерли (сутками ранее – 40).

Официально за 19 июня сделаны 25 337 тестов на коронавирус (49 630 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 13 865, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2958, экспресс-тестов на антиген – 8514.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 229 523 заболевших COVID-19, из них 2 151 463 выздоровели, 52 016 человек умерли. Проведено более 10,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 91 заболевших за сутки;
Херсонская – 39;
Киевская – 32;
Николаевская – 32;
Харьковская – 32;
Днепропетровская – 28;
Сумская – 20;
Одесская – 19;
Донецкая – 17;
Запорожская – 17;
Львовская – 17;
Черновицкая – 17;
Житомирская – 13;
Черкасская – 13;
Ровенская – 11;
Тернопольская – 11;
Волынская – 10;
Кировоградская – 9;
Полтавская – 9;
Хмельницкая – 9;
Черниговская – 9;
Винницкая – 8;
Закарпатская – 7;
Луганская – 5;
Ивано-Франковская – 4.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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