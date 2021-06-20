Коронавирус. В Украине за субботу выявили менее 500 новых заболевших

Вчера, 19 июня, в Украине выявили 479 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 852), выздоровели 755 пациентов (днем ранее – 2736). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 15 детей и шесть медиков. Госпитализированы 544 человека (сутками ранее – 571), 24 пациента умерли (сутками ранее – 40).

Официально за 19 июня сделаны 25 337 тестов на коронавирус (49 630 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 13 865, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2958, экспресс-тестов на антиген – 8514.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 229 523 заболевших COVID-19, из них 2 151 463 выздоровели, 52 016 человек умерли. Проведено более 10,6 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 91 заболевших за сутки;

Херсонская – 39;

Киевская – 32;

Николаевская – 32;

Харьковская – 32;

Днепропетровская – 28;

Сумская – 20;

Одесская – 19;

Донецкая – 17;

Запорожская – 17;

Львовская – 17;

Черновицкая – 17;

Житомирская – 13;

Черкасская – 13;

Ровенская – 11;

Тернопольская – 11;

Волынская – 10;

Кировоградская – 9;

Полтавская – 9;

Хмельницкая – 9;

Черниговская – 9;

Винницкая – 8;

Закарпатская – 7;

Луганская – 5;

Ивано-Франковская – 4.

18 июня Кабмин продлил карантин до 31 августа, но ослабил ограничения.

18 июня в ВОЗ заявили, что более заразный дельта-вариант коронавируса становится доминирующим в мире.

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Денис Юдин

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