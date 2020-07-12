Коронавирус. Винницкая и еще шесть областей не готовы к ослаблению карантина

В Винницкой области резко ухудшился показатель динамики заболеваемости

По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина - это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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В Донецкой и Черниговской областях - недостаточное количество тестирований на COVID-19, в Тернопольской и Волынской области превышен показатель динамики заболеваемости.

Волынская, Закарпатская и Ровенская области не соответствует проценту выявления коронавируса. На Закарпатье заполнены более 50% коек в больницах.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

8 июля Мельбурн, второй по величине город Австралии, закрыли на жесткий карантин

В тот же день в Белграде, столице Сербии, люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото.

Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Владислав Сердюк

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