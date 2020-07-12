Коронавирус. Винницкая и еще шесть областей не готовы к ослаблению карантина
12.07.2020, 12:13
Иллюстративное фото: prostooleh/freepik.com
В Винницкой области резко ухудшился показатель динамики заболеваемости
По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина - это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Донецкой и Черниговской областях - недостаточное количество тестирований на COVID-19, в Тернопольской и Волынской области превышен показатель динамики заболеваемости.
Волынская, Закарпатская и Ровенская области не соответствует проценту выявления коронавируса. На Закарпатье заполнены более 50% коек в больницах.
- 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- 8 июля Мельбурн, второй по величине город Австралии, закрыли на жесткий карантин.
- В тот же день в Белграде, столице Сербии, люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото.
Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии