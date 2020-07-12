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Коронавирус. Винницкая и еще шесть областей не готовы к ослаблению карантина

12.07.2020, 12:13
Коронавирус. Винницкая и еще шесть областей не готовы к ослаблению карантина - Фото
Иллюстративное фото: prostooleh/freepik.com

В Винницкой области резко ухудшился показатель динамики заболеваемости

По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина - это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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В Донецкой и Черниговской областях - недостаточное количество тестирований на COVID-19, в Тернопольской и Волынской области превышен показатель динамики заболеваемости.

Волынская, Закарпатская и Ровенская области не соответствует проценту выявления коронавируса. На Закарпатье заполнены более 50% коек в больницах.

Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Владислав Сердюк
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