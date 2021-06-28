Коронавирус. За сутки 285 новых случаев, почти половина из них – в Киеве
Вчера, 27 июня, в Украине выявили 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 450), выздоровели 723 пациента (днем ранее – 1097). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 19 детей и трое медиков. Госпитализированы 384 человека (сутками ранее – 529), девять пациентов умерли (сутками ранее – 17).
Официально за 27 июня сделаны 19 477 тестов на коронавирус (25 828 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 12 098, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2442, экспресс-тестов на антиген – 4937.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 234 281 заболевший COVID-19, из них 2 163 792 выздоровели, 52 295 человек умерли. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 116 заболевших за сутки;
Днепропетровская – 24;
Киевская – 22;
Николаевская – 20;
Одесская – 11;
Винницкая – 10;
Житомирская – 10;
Полтавская – 10;
Запорожская – 9;
Ровенская – 8;
Черкасская – 8;
Волынская – 7;
Сумская – 4;
Черниговская – 4;
Кировоградская – 3;
Луганская – 3;
Хмельницкая – 3;
Черновицкая – 3;
Ивано-Франковская – 2;
Львовская – 2;
Тернопольская – 2;
Херсонская – 2;
Закарпатская – 1;
Харьковская – 1;
Донецкая – 0.
- 25 июня 2021 года в Минздраве заявили, что в Украине из-за дельта-штамма коронавируса могут начать вакцинировать несовершеннолетних.
- В тот же день Кабмин изменил правила въезда в Украину для людей из четырех стран: им будут делать тесты на COVID-19 прямо на границе.
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