Коронавирус. За сутки 285 новых случаев, почти половина из них – в Киеве

Вчера, 27 июня, в Украине выявили 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 450), выздоровели 723 пациента (днем ранее – 1097). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 19 детей и трое медиков. Госпитализированы 384 человека (сутками ранее – 529), девять пациентов умерли (сутками ранее – 17).

Официально за 27 июня сделаны 19 477 тестов на коронавирус (25 828 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 12 098, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2442, экспресс-тестов на антиген – 4937.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Днепропетрвской, Киевской, Николаевской и Одесской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 234 281 заболевший COVID-19, из них 2 163 792 выздоровели, 52 295 человек умерли. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 116 заболевших за сутки;

Днепропетровская – 24;

Киевская – 22;

Николаевская – 20;

Одесская – 11;

Винницкая – 10;

Житомирская – 10;

Полтавская – 10;

Запорожская – 9;

Ровенская – 8;

Черкасская – 8;

Волынская – 7;

Сумская – 4;

Черниговская – 4;

Кировоградская – 3;

Луганская – 3;

Хмельницкая – 3;

Черновицкая – 3;

Ивано-Франковская – 2;

Львовская – 2;

Тернопольская – 2;

Херсонская – 2;

Закарпатская – 1;

Харьковская – 1;

Донецкая – 0.

25 июня 2021 года в Минздраве заявили, что в Украине из-за дельта-штамма коронавируса могут начать вакцинировать несовершеннолетних.

В тот же день Кабмин изменил правила въезда в Украину для людей из четырех стран: им будут делать тесты на COVID-19 прямо на границе.

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Денис Юдин

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