Коронавирус. За сутки в Украине 3400 новых заболевших, 2000 госпитализированы
Вчера, 9 февраля, в Украине выявили 3409 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2656), выздоровели 7768 пациентов (сутками ранее – 8865). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 244 ребенка и 298 медиков. Госпитализированы 2046 пациентов (сутками ранее – 865).
Скончались 163 заболевших (сутками ранее – 127).
Официально за 9 февраля сделаны 43 767 тестов на коронавирус (30 901 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 27 795, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 972.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 253 055 заболевших COVID-19. 1 092 376 из них выздоровели, 23 934 – умерли. Проведено более 6,4 млн тестов.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 410 новых заболевших;
Киев – 297;
Винницкая – 271;
Закарпатская – 238;
Запорожская – 214;
Черновицкая – 191;
Харьковская – 188;
Киевская – 150;
Хмельницкая – 136;
Полтавская – 132;
Днепропетровская – 120;
Львовская – 117;
Одесская – 115;
Волынская – 111;
Черкасская – 108;
Тернопольская – 105;
Ровенская – 103;
Донецкая – 98;
Житомирская – 61;
Херсонская – 50;
Сумская – 48;
Кировоградская – 43;
Николаевская – 37;
Луганская – 36;
Черниговская – 30.
- Украина рассчитывает начать вакцинацию против коронавируса в феврале. В этом месяце ожидаются поставки вакцин от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и Novavax.
- 8 февраля Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцины от COVID-19.
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