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Коронавирус. За сутки в Украине 3400 новых заболевших, 2000 госпитализированы

10.02.2021, 08:16
Коронавирус. За сутки в Украине 3400 новых заболевших, 2000 госпитализированы - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 9 февраля, в Украине выявили 3409 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2656), выздоровели 7768 пациентов (сутками ранее – 8865). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 244 ребенка и 298 медиков. Госпитализированы 2046 пациентов (сутками ранее – 865).

Скончались 163 заболевших (сутками ранее – 127).

Официально за 9 февраля сделаны 43 767 тестов на коронавирус (30 901 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 27 795, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 972.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 253 055 заболевших COVID-19. 1 092 376 из них выздоровели, 23 934 – умерли. Проведено более 6,4 млн тестов.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 410 новых заболевших;

Киев – 297;

Винницкая – 271;

Закарпатская – 238;

Запорожская – 214;

Черновицкая – 191;

Харьковская – 188;

Киевская – 150;

Хмельницкая – 136;

Полтавская – 132;

Днепропетровская – 120;

Львовская – 117;

Одесская – 115;

Волынская – 111;

Черкасская – 108;

Тернопольская – 105;

Ровенская – 103;

Донецкая – 98;

Житомирская – 61;

Херсонская – 50;

Сумская – 48;

Кировоградская – 43;

Николаевская – 37;

Луганская – 36;

Черниговская – 30.

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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