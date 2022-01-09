Коронавирус. За сутки в Украине больше выздоровевших, чем выявленных заболевших

За прошедшие сутки, 8 января, в Украине выявили 2810 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3195). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Из них – 163 ребенка и 33 медика.

За сутки в стране умерли 75 инфицированных (днем ранее – 76), выздоровели – 2818 (1942), были госпитализированы – 840 (1752).

Было сделано 27 075 тестов (29 287).

На утро 9 января в Украине выявили 3 702 473 заболевших COVID-19 за все время эпидемии. Умерли 97 239 человек, выздоровели – 3 511 269.

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Владислав Сердюк

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