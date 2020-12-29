Коронавирус. За сутки выявлены 7000 заболевших, выздоровело в два раза больше

Вчера, 28 декабря, в Украине выявили 6 988 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 385), выздоровели 16 106 пациентов (сутками ранее – 7 191). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 324 ребенка и 337 медиков. Госпитализированы 1 298 пациентов (сутками ранее – 1 588).

Скончались 232 заболевших (сутками ранее – 75).

Официально за 28 декабря сделано 43 585 тестов на коронавирус (15 332 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 965, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 17 620.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Полтавской, Львовской и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 037 362 заболевших COVID-19. 681 835 из них выздоровели, 18 081 – умерли. Проведено более 5,5 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 109 008 заболевших (953 за сутки);

Одесская – 69 863 (729);

Полтавская – 35 487 (644);

Львовская – 60 560 (555);

Запорожская – 52 689 (514);

Черкасская – 38 302 (446);

Днепропетровская – 57 632 (436);

Николаевская – 30 300 (422);

Харьковская – 68 395 (404);

Донецкая – 35 562 (374);

Киевская – 57 912 (298);

Черниговская – 29 458 (246);

Черновицкая – 39 662 (147);

Херсонская – 17 327 (134);

Ровенская – 40 459 (127);

Закарпатская – 27 974 (95);

Волынская – 32 626 (89);

Тернопольская – 33 622 (82);

Винницкая – 22 078 (70);

Хмельницкая – 38 471 (63);

Ивано-Франковская – 42 949 (55);

Луганская – 10 054 (41);

Сумская – 40 170 (41);

Кировоградская – 8 248 (14);

Житомирская – 38 554 (9).

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Денис Юдин

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