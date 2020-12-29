Коронавирус. За сутки выявлены 7000 заболевших, выздоровело в два раза больше
Вчера, 28 декабря, в Украине выявили 6 988 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 385), выздоровели 16 106 пациентов (сутками ранее – 7 191). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 324 ребенка и 337 медиков. Госпитализированы 1 298 пациентов (сутками ранее – 1 588).
Скончались 232 заболевших (сутками ранее – 75).
Официально за 28 декабря сделано 43 585 тестов на коронавирус (15 332 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 25 965, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 17 620.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Полтавской, Львовской и Запорожской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 037 362 заболевших COVID-19. 681 835 из них выздоровели, 18 081 – умерли. Проведено более 5,5 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 109 008 заболевших (953 за сутки);
Одесская – 69 863 (729);
Полтавская – 35 487 (644);
Львовская – 60 560 (555);
Запорожская – 52 689 (514);
Черкасская – 38 302 (446);
Днепропетровская – 57 632 (436);
Николаевская – 30 300 (422);
Харьковская – 68 395 (404);
Донецкая – 35 562 (374);
Киевская – 57 912 (298);
Черниговская – 29 458 (246);
Черновицкая – 39 662 (147);
Херсонская – 17 327 (134);
Ровенская – 40 459 (127);
Закарпатская – 27 974 (95);
Волынская – 32 626 (89);
Тернопольская – 33 622 (82);
Винницкая – 22 078 (70);
Хмельницкая – 38 471 (63);
Ивано-Франковская – 42 949 (55);
Луганская – 10 054 (41);
Сумская – 40 170 (41);
Кировоградская – 8 248 (14);
Житомирская – 38 554 (9).
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