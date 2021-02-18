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Коронавирус. В Украине выявили наивысшее за месяц число новых заболевших

18.02.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине выявили наивысшее за месяц число новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 18 февраля, в Украине выявили заболевших 6237 коронавирусом (днем ранее – 4286), было сделано 64 688 тестов на COVID-19 (64 842), написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. По данным системы мониторинга СНБО, последний раз о более 6000 новых инфицированных сообщалось 16 января (7729).

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Больше всего новых заболевших – в Киеве (513), а также - Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и
Житомирской (438) областях.

За сутки умерли 163 человека с COVID-19 (днем ранее – 147), выздоровели – 5225 (5927), были госпитализированы – 2222 (2330).

Основным методом ПЦР сделали 28 941 тест (25 782), выявляющим и переболевших методом ИФА – 15 056 (16 647), экспресс-тестом на антиген – 20 691 (22 413).

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С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 287 141 заболевшего, 24 852 умерших и 1 134 120 выздоровевших.

Динамика заболеваемости по Киеву и областям:

Киев – 513 заболевших за сутки (днем ранее – 366);
Винницкая область – 514 (351);
Волынская – 163 (117);
Днепропетровская – 205 (137);
Донецкая – 171 (98);
Житомирская – 438 (118);
Закарпатская – 500 (275);
Запорожская область – 88 (149);
Ивано-Франковская – 799 (646);
Киевская – 231 (185);
Кировоградская – 31 (52);
Луганская – 34 (51);
Львовская – 300 (183);
Николаевская – 119 (47);
Одесская – 201 (186);
Полтавская – 156 (77);
Ровенская – 167 (139);
Сумская – 194 (67);
Тернопольская – 215 (122);
Харьковская – 289 (243);
Херсонская – 44 (15);
Хмельницкая – 202 (198);
Черкасская – 140 (44);
Черновицкая – 436 (386);
Черниговская – 87 (34).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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