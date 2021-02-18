Коронавирус. В Украине выявили наивысшее за месяц число новых заболевших

Вчера, 18 февраля, в Украине выявили заболевших 6237 коронавирусом (днем ранее – 4286), было сделано 64 688 тестов на COVID-19 (64 842), написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. По данным системы мониторинга СНБО, последний раз о более 6000 новых инфицированных сообщалось 16 января (7729).

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Больше всего новых заболевших – в Киеве (513), а также - Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и

Житомирской (438) областях.

За сутки умерли 163 человека с COVID-19 (днем ранее – 147), выздоровели – 5225 (5927), были госпитализированы – 2222 (2330).

Основным методом ПЦР сделали 28 941 тест (25 782), выявляющим и переболевших методом ИФА – 15 056 (16 647), экспресс-тестом на антиген – 20 691 (22 413).

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С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 287 141 заболевшего, 24 852 умерших и 1 134 120 выздоровевших.

Динамика заболеваемости по Киеву и областям:

Киев – 513 заболевших за сутки (днем ранее – 366);

Винницкая область – 514 (351);

Волынская – 163 (117);

Днепропетровская – 205 (137);

Донецкая – 171 (98);

Житомирская – 438 (118);

Закарпатская – 500 (275);

Запорожская область – 88 (149);

Ивано-Франковская – 799 (646);

Киевская – 231 (185);

Кировоградская – 31 (52);

Луганская – 34 (51);

Львовская – 300 (183);

Николаевская – 119 (47);

Одесская – 201 (186);

Полтавская – 156 (77);

Ровенская – 167 (139);

Сумская – 194 (67);

Тернопольская – 215 (122);

Харьковская – 289 (243);

Херсонская – 44 (15);

Хмельницкая – 202 (198);

Черкасская – 140 (44);

Черновицкая – 436 (386);

Черниговская – 87 (34).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

17 февраля 2021-го Кабмин решил ввести адаптивный карантин в Украине с 24 февраля. Противоэпидемические ограничения будут в стране как минимум до 30 апреля.

15 февраля должна была начаться обещанная Минздравом вакцинация от COVID-19. Однако этого так и не произошло. По словам Степанова – "из-за технических проблем логистического характера".

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Марк Сировой

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