Костюм маляра вместо биозащиты. В МОЗ объяснили, почему заразилось много медиков

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Высокие показатели заболеваемости среди медиков связаны с закупками неподходящих средств защиты - например, вместо костюмов биозащиты закупались костюмы для маляров. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил сегодня на брифинге и анонсировал проверку таких закупок.

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Отвечая на вопрос, почему государство так медленно обеспечивает медработников средствами индивидуальной защиты, пока эту функцию взяли на себя волонтеры, Степанов подчеркнул, что в первую очередь такие средства должны соответствовать определенным стандартам.

"Мы видим неоднократные случаи, когда закупаются не средства индивидуальной защиты, не костюмы биологической защиты, а спокойно закупается, например, костюм маляра, и считают, что это правильно и что его надо закупать. Последствия вы слышите от меня каждое утро, когда я сообщаю, какое количество медработников заболели", - сказал он.

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Степанов считает, что это следствие принципа "давайте быстренько закупим лишь бы что", и анонсировал проверку закупок. Он добавил, что Минздрав неделю назад разослал письма по областям с запросом, что именно закупалось для медиков.

На утро 27 апреля в Украине из подтвержденных за сутки 392 новых случаев COVID-19 - 73 медика. Из общего числа заболевших с начала эпидемии (9009) - 1749 медработников.

Во всем мире уже почти три миллиона заболевших корнавирусной инфекцией.

На 9:00 27 апреля в Украине зафиксировали 9009 случаев заражения коронавирусом, 220 пациентов умерли, выздоровели 864 больн ых COVID -19.

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