Крушение Boeing МАУ. Прокурор Тегерана назвал три ошибки, приведшие к катастрофе

Пробитые иранской ракетой обломки Boeing (Фото: Офис президента/Facebook

Военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки открыл некоторые детали по делу об украинском пассажирском самолете МАУ, который был ошибочно сбит под Ираном в январе 2020 года. Об этом сообщает Mehr.

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Прокурор отметил, что до сих пор нет доказательств кибер и электронного взлома, внешних сбоев в оборонных и ракетных системах, а также вторжения в военные системы или сети, в то же время не вызывает сомнения то, что отверстия на фюзеляже – следы осколков ракеты.

Далее он перечислил ошибки, в результате которых, был произведен выстрел, сбивший самолет.

1. "Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север, и эта огромная ошибка заставила оператора системы ПВО видеть самолет на своем радаре как цель, которая приближается к Тегерану с северо-западного региона", – сказал он.

2. "Оператор системы противовоздушной обороны уведомил об обнаруженной цели соответствующий координационный центр, но не получил ответа. К сожалению, оператор работал, но соединение было разорвано всего на несколько секунд", - сказал Торки.

3. "Самой большой ошибкой стало то, что система сработала без получения разрешения от сети", – подчеркнул военный прокурор.

"Те, кто ответственен за эти ошибки, были арестованы", – резюмировал Торки.

8 января 220 года самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752 Тегеран-Киев был непреднамеренно сбит иранским подразделением ПВО вскоре после взлета, в результате чего погибли все 176 пассажиров и членов экипажа на борту.

Власти Тегерана сообщали, что иранский оператор принял самолет Boeing за крылатую ракету.

28 июня замминистра иностранных дел Ирана по правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что расшифровка черного ящика украинского самолета начнется 20 июля под наблюдением иранской команды во Франции.

29 июня власти Ирана заявили, что отправили во Францию бортовой самописец самолета.