Кто у Зеленского займется свободой слова: список

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании совета по свободе слова и защите журналистов. Указ опубликован на сайте президента.

Совет по свободе слова создается как консультативно-совещательный орган при президенте, он должен будет формировать предложения по защите информационного пространства в целях информационной безопасности, обеспечения права граждан на свободу слова и получение объективной и достоверной информации, а также обеспечения гарантий профессиональной деятельности журналистов.

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В состав совета вошли:

- Вадим Миский - секретарь совета, общественный деятель;

- Александр Бурмагин - юрист;

- Наталия Влащенко - журналист, продюсер;

- Ирина Городецкая - юрист;

- Наталия Гуменюк - журналист;

- Диана Дуцик - общественный деятель;

- Павел Елизаров - продюсер;

- Максим Кречетов - журналист;

- Татьяна Лебедева - общественный деятель;

- Светлана Остапа - журналист, редактор;

- Людмила Писанко - редактор;

- Татьяна Попова - общественный деятель;

- Сергей Томиленко - общественный деятель, журналист;

- Тарас Шевченко - юрист, общественный деятель;

- Сергей Штурхецкий - общественный деятель.

О планах Офиса президента создать совет по вопросам свободы слова стало известно в июле.

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