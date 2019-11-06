Кто у Зеленского займется свободой слова: список

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании совета по свободе слова и защите журналистов. Указ опубликован на сайте президента.
Совет по свободе слова создается как консультативно-совещательный орган при президенте, он должен будет формировать предложения по защите информационного пространства в целях информационной безопасности, обеспечения права граждан на свободу слова и получение объективной и достоверной информации, а также обеспечения гарантий профессиональной деятельности журналистов.
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В состав совета вошли:
- Вадим Миский - секретарь совета, общественный деятель;
- Александр Бурмагин - юрист;
- Наталия Влащенко - журналист, продюсер;
- Ирина Городецкая - юрист;
- Наталия Гуменюк - журналист;
- Диана Дуцик - общественный деятель;
- Павел Елизаров - продюсер;
- Максим Кречетов - журналист;
- Татьяна Лебедева - общественный деятель;
- Светлана Остапа - журналист, редактор;
- Людмила Писанко - редактор;
- Татьяна Попова - общественный деятель;
- Сергей Томиленко - общественный деятель, журналист;
- Тарас Шевченко - юрист, общественный деятель;
- Сергей Штурхецкий - общественный деятель.
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