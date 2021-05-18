Кулеба: Для украинцев открыты 107 стран, въезд для туристов разрешили еще три страны

Для граждан Украины открыты 107 стран мира, с 26 марта въезд для путешественников из Украины разрешили Греция, Кипр и Сейшельские острова. Об этом на брифинге сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Условия въезд включают соблюдение противоэпидемических условий, в частности предоставление негативных результатов ПЦР-тесту, прохождение тестирования в аэропорту или обязательного карантина", – подчеркнул министр.

Он отметил, что актуальную информацию по особенностям въезда в страны мира можно проверить на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

"Мы хотим еще больших упрощений (на въезд – ред.) и потому сейчас активно работаем над подписанием двухсторонних соглашений про признание национальных сертификатов про вакцинацию. Мы уже договорились про заключение такого договора с Венгрией, я также обговаривал этот вопрос с коллегами из Молдовы и Грузии", – сказал Кулеба.

14 мая Греция открыла свои границы для украинских туристов: правила въезда.

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Станислав Стороженко

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