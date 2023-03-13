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Лавру могут отдать другой церкви после освобождения от УПЦ МП – Еленский

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 16:26
Лавру могут отдать другой церкви после освобождения от УПЦ МП – Еленский - Фото
Фото: Википедия

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) Виктор Еленский считает, что Киево-Печерскую лавру могут передать в аренду другой церкви, которая не будет связана с Московским патриархатом. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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"Сам факт того, что в одной из величайших святынь Украины "засел", так сказать, Московский патриархат, вызывал все большее общественное возмущение. Это возмущение многократно усиливалось хамским поведением наместника, украиножерством немалой части обитателей и специфическим отношением к историческому наследию", – сказал Еленский.

Он рассказал, что 1 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству проверить правовые основания пребывания религиозных организаций на территории Киево-Печерского заповедника и соблюдение условий пользования его имуществом.

Созданная правительством комиссия нашла многочисленные нарушения со стороны УПЦ МП.

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"Работавшая там комиссия выявила многочисленные нарушения, что, впрочем, было секретом Полишинеля для всех, кто интересовался хозяйственно-финансовой деятельностью монастыря. Об этом все знали, но нарушить такой способ существования не решались. Поэтому межведомственная группа, созданная правительством для подготовки предложений относительно деятельности религиозных организаций, просто не имела иного выхода, чем рекомендовать Минкультуры расторгнуть договор о пользовании монастырем зданий Национального заповедника Киево-Печерская лавра", – сказал руководитель ДЭСС.

После освобождения помещений арендатором руководство заповедника должно провести инвентаризацию зданий и имущества.

"Впоследствии государство может заключить договор о пользовании с другой монашеской общиной, которая будет более добросовестно относиться к историко-культурному пространству своей страны и не будет связана с Московским патриархатом", – сказал Еленский.

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Андрій Водяний
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