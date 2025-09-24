LIGA.net официально получила серебряную кнопку YouTube

Канал LIGA.net в YouTube получил награду за более чем сотню тысяч подписчиков

Команда видеоредакции (Фото: LIGA.net)

YouTube-канал LIGA.net официально получил серебряную кнопку – награду за более 100 000 подписчиков. Мы пересекли эту отметку еще в сентябре 2024 года, а сама награда приехала только сейчас.

"Эта кнопка – это прежде всего достижение наших зрителей. Без вашего доверия, комментариев, просмотров и дискуссий этого бы просто не произошло. Мы начинали фактически с нуля и сознательно выбрали путь содержательных видео вместо быстрых кликов. Чтобы дать вам не просто заголовок, а суть и контекст. Для нас эта кнопка – символ совместного достижения, а настоящая награда – это ваша поддержка", – говорит Юрий Смирнов, руководитель видеоредакции LIGA.net.

Сегодня YouTube-канал LIGA.net насчитывает более 157 000 подписчиков. За чуть более чем два года он вырос в мощную платформу для аналитики и диалога. "Климкин объясняет", LIGA TALK, LIGA DEFENCE, LIGA DOC, "LIGA Редакция" – и это далеко не весь перечень форматов, которые помогают услышать разные взгляды, разобраться в сложных ситуациях и понять, как действовать в современном мире.

"Видео сегодня так же важно, как тексты или аудио – это еще один способ дотянуться к нашей аудитории. Кто-то читает новости, кто-то слушает подкасты, а кто-то выбирает видео. В этом и заключается инклюзивность современной журналистики: мы хотим дать нашим читателям возможность получить важную информацию в формате, который им близок", – говорит главный редактор Юлия Банковая.

Мы благодарны каждому, кто подписался, смотрит, задает вопросы и оставляет комментарии. Ваша поддержка вдохновляет нас запускать новые форматы, пробовать еще более смелые идеи и доказывать, что украинская журналистика может быть интересной, глубокой и современной. Если вы еще не с нами – подписывайтесь на YouTube-канал LIGA.net.

Впереди – еще больше эксклюзивных видео, которые точно стоят вашего внимания.