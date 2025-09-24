LIGA.net офіційно отримала срібну кнопку YouTube

Команда відеоредакції (Фото: LIGA.net)

YouTube-канал LIGA.net офіційно отримав срібну кнопку – нагороду за понад 100 000 підписників. Ми перетнули цю позначку ще у вересні 2024 року, а сама відзнака приїхала лише зараз.

"Ця кнопка – це насамперед досягнення наших глядачів. Без вашої довіри, коментарів, переглядів і дискусій цього б просто не сталося. Ми починали фактично з нуля й свідомо обрали шлях змістовних відео замість швидких кліків. Щоб дати вам не просто заголовок, а суть і контекст. Для нас ця кнопка – символ спільного досягнення, а справжня нагорода – це ваша підтримка", – каже Юрій Смирнов, керівник відеоредакції LIGA.net.

Сьогодні YouTube-канал LIGA.net налічує понад 157 000 підписників. За трохи більше ніж два роки він виріс у потужну платформу для аналітики та діалогу. "Клімкін пояснює", LIGA TALK, LIGA DEFENCE, LIGA DOC, "LIGA Редакція" – і це далеко не весь перелік форматів, які допомагають почути різні погляди, розібратися в складних ситуаціях та зрозуміти, як діяти в сучасному світі.

"Відео сьогодні так само важливе, як тексти чи аудіо – це ще один спосіб дотягнутися до нашої аудиторії. Хтось читає новини, хтось слухає подкасти, а хтось обирає відео. У цьому й полягає інклюзивність сучасної журналістики: ми хочемо дати нашим читачам можливість отримати важливу інформацію у форматі, який їм близький", – каже головна редакторка Юлія Банкова.

Ми вдячні кожному, хто підписався, дивиться, ставить запитання та залишає коментарі. Ваша підтримка надихає нас запускати нові формати, пробувати ще сміливіші ідеї й доводити, що українська журналістика може бути цікавою, глибокою і сучасною. Якщо ви ще не з нами – підписуйтесь на YouTube-канал LIGA.net.

Попереду – ще більше ексклюзивних відео, які точно варті вашої уваги.