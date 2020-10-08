Ляшко: Карантинные зоны позволяют улучшить ситуацию с коронавирусом через неделю
По словам главного санврача, жить в условиях адаптивного карантина придется до появления вакцины от коронавируса
Введение карантинных зон показало свою эффективность, там, где вводят ограничения, ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается через неделю. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Черновицкой ОГА, сообщает РБК-Украина.
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"Там, где придерживаются норм, результат есть после недели введения ограничений", – заявил Ляшко. Он подчеркнул, что другой действенной профилактики на сегодня не существует. "Пока не появится вакцина, мы вынуждены будем жить в таких условиях", – добавил главный санврач.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- 5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.
- За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5397 человек.
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