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"Люблю тебя, Москва": во Львове включили русскую песню на матче

"Люблю тебя, Москва": во Львове включили русскую песню на матче - Фото
Стадион "Украина" во Львове (иллюстративное фото - football.ua)
13.08.2019, 10:37

В мэрии Львова подчеркнули, что считают "недопустимыми подобные инциденты"

Мэрия Львова требует расследовать инцидент по факту звучания русской музыки на футбольном матче во Львове 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Мэрия направила обращение исполнительному директору ФК "Карпаты" Ростиславу Ящишину по факту случая, когда перед футбольным матчем на стадионе "Украина" звучала музыка российских исполнителей. Соответствующее письмо было направлено управлением культуры Львовского городского совета.

"10 августа 2019 года на стадионе "Украина" в Львове проходил футбольный матч между командами "Карпаты" и "Мариуполь". Перед началом этого матча на стадионе звучала запись песни "Moscow Never Sleeps", исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash. Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому, обращаемся к Вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента ", - говорится в обращении.

В русской песне есть такие слова: "Я люблю тебя Москва, люблю тебя".

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Львов русская песня стадион украина
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