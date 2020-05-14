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"Мало воздуха, темнеет в глазах". Медик из Киева рассказал, как болел COVID-19

"Мало воздуха, темнеет в глазах". Медик из Киева рассказал, как болел COVID-19 - Фото
Медик, переболевший коронавирусом, Алексей Арефьеф (скриншот брифинга Виталия Кличко)
14.05.2020, 12:44

Медик из Киева Алексей Арефьев вылечился от коронавирусной болезни COVID-19. Он рассказал, как тяжело перенес двустороннюю пневмонию

Переболевший COVID-19 медик Алексей Арефьеф из Киева рассказал о перенесенных симптомах, в том числе двусторонней пневмонии. Об этом он сообщил во время включения на пресс-конференции мэра столицы Виталия Кличко.

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"Полностью осознаешь серьезность ситуации, когда начинаешь чувствовать недостаток воздуха. Когда просто идешь, разговариваешь по телефону, когда начинаешь кашлять, а в конце этого приступа у тебя просто темнеет в глазах", - сказал он.

По его словам, сначала было достаточно подышать прохладным воздухом у открытого окна, чтобы полегчало. Однако потом уже не хватало кислорода, который в больнице подавали постоянно.

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Он подчеркнул, что коронавирус и умершие от него - не фейк. Врач призвал людей беречь себя, окружающих и придерживаться "рациональных ограничений".

Кличко же добавил, что общался с людьми, которые также переболели коронавирусом. И "большинство из них", по словам мэра, не представляли, через что им придется пройти, чтобы одолеть COVID-19.

Чиновник добавил, что в Киеве 259 больных медиков, 29 – на стационаре. Большая часть из них заразились на работе и иногда даже не знали, что имеют дело с больными  COVID-19, поскольку у некоторых пациентов болезнь протекает бессимптомно.

  • В Киеве за сутки коронавирусом заболели 52 человека, общее число заболевших превысило 2000
  • В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 427 пациентов, выявлено 422 новых случая - впервые суточное число выздоровевших превысило число заболевших. На 09:00 14 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 847 человек, 456 человек умерли, 4 143 пациента выздоровели.

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Марк Сировой
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