"Мало воздуха, темнеет в глазах". Медик из Киева рассказал, как болел COVID-19

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Полностью осознаешь серьезность ситуации, когда начинаешь чувствовать недостаток воздуха. Когда просто идешь, разговариваешь по телефону, когда начинаешь кашлять, а в конце этого приступа у тебя просто темнеет в глазах", - сказал он.
По его словам, сначала было достаточно подышать прохладным воздухом у открытого окна, чтобы полегчало. Однако потом уже не хватало кислорода, который в больнице подавали постоянно.
Смотрите также: Коронавирус. В двух регионах Украины более 2000 заболевших - карта
Он подчеркнул, что коронавирус и умершие от него - не фейк. Врач призвал людей беречь себя, окружающих и придерживаться "рациональных ограничений".
Кличко же добавил, что общался с людьми, которые также переболели коронавирусом. И "большинство из них", по словам мэра, не представляли, через что им придется пройти, чтобы одолеть COVID-19.
Чиновник добавил, что в Киеве 259 больных медиков, 29 – на стационаре. Большая часть из них заразились на работе и иногда даже не знали, что имеют дело с больными COVID-19, поскольку у некоторых пациентов болезнь протекает бессимптомно.
Читайте также: Харьковская область. Вспышка COVID-19 среди медиков: закрыли поликлинику - фото