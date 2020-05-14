Коронавирус в Киеве. Число заболевших превысило 2000, за сутки 52 новых случая

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 52 человека, общее число заболевших превысило 2000. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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На утро 14 мая в столице 2012 подтвержденных случаев COVID-19, 42 человек умерли, 189 выздоровели.
За сутки в Киеве 52 новых случая коронавирусной инфекции, шесть из заболевших - медики. Умерло два человека, выздоровело 20.
Шестеро из новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Дарницком районе - 11 человек.
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Данные по районам:
Печерский - 394 заболевших (5 новых случаев);
Дарницкий - 353 (11);
Деснянский - 200 (7);
Днепровский - 186 (8);
Соломенский - 183 (4);
Голосеевский - 174 (7);
Оболонский - 152 (2);
Шевченковский - 141 (2);
Святошинский - 127 (3);
Подольский - 102 (3).
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