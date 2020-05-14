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Коронавирус в Киеве. Число заболевших превысило 2000, за сутки 52 новых случая

Коронавирус в Киеве. Число заболевших превысило 2000, за сутки 52 новых случая - Фото
Скульптуры детей-основателей Киева в защитных костюмах (Фото - Сергей Долженко, EPA)
14.05.2020, 12:10

Больше всего заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - в Дарницком районе, 11 человек

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 52 человека, общее число заболевших превысило 2000. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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На утро 14 мая в столице 2012 подтвержденных случаев COVID-19, 42 человек умерли, 189 выздоровели.

За сутки в Киеве 52 новых случая коронавирусной инфекции, шесть из заболевших - медики. Умерло два человека, выздоровело 20.

Шестеро из новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Дарницком районе - 11 человек. 

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Данные по районам:

Печерский - 394 заболевших (5 новых случаев);

Дарницкий - 353 (11);

Деснянский - 200 (7);

Днепровский - 186 (8);

Соломенский - 183 (4);

Голосеевский - 174 (7);

Оболонский - 152 (2);

Шевченковский - 141 (2);

Святошинский - 127 (3);

Подольский - 102 (3).

  • На 09:00 14 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 847 человек, 456 человек умерли, 4 143 пациента выздоровели.
  • В Минздраве не исключают запуска метро в Киеве после ослабления карантина 22 мая.

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Денис Юдин
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