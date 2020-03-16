МИД: За границей — семеро украинцев с коронавирусом

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

За границей находятся семеро граждан Украины с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На вопрос, в каких именно странах, Кулеба ответить затруднился, пообещав ежедневно информировать о том, сколько украинцев за границей инфицированы, выздоровели или находятся на карантине.

По его словам, сейчас в других странах на карантине сотни украинцев - в частности, туристы в египетском отеле, а также группа из 14 человек в Бразилии - экипаж судна, на котором обнаружен коронавирус.

Кулеба призвал отказаться от поездок за границу, "особенно в такие страны, как Египет, где ситуация очень сложная". По его словам, каждый день он получает информацию о том, что очередные чартеры туркомпаний вылетают в Египет, "обещая, что все будет чудесно, там чудесный климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается, и весь этот бред".

"Люди, вам грубо врут для того, чтобы на вас зарабатывать и губить ваше здоровье. Туроператоров, которые агитируют вас сейчас выезжать по дешевым турам, не интересует ваше будущее и ваше здоровье", - сказал Кулеба.

Вчера сообщалось , что украинских туристов в Египте закрыли на карантин.

В посольствах и консульствах Украины зарегистрировались 1791 человек, которые попросили помочь им выехать из стран их пребывания.