Минкульт хочет за счет госбюджета возить школьников по стране

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

В Украине со следующего года может заработать так называемая программа мобильности для школьников. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Радио Свобода.

По словам чиновника, программой будут предусмотрены путешествия учеников по стране за счет госбюджета.

"Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать по Украине. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году", - пояснил министр.

Бородянский заявил, что программу поддержали президент Владимир Зеленский и правительство. Он также убежден, что ее утвердят в новом бюджете.

Сегодня в Минобразования назвали условия приема в вузы на 2020 год.

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