Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минздрав не будет менять срок обсервации эвакуированных из Китая

Минздрав не будет менять срок обсервации эвакуированных из Китая - Фото
Фото: ЕРА
23.02.2020, 17:20

Ни ВОЗ, ни Центр по контролю не пересматривали срок инкубационного периода коронавируса COVID-19

Срок обсервации для эвакуированных из Китая, которые находятся в Новых Санжарах, определен распоряжением Кабмина в 14 дней, согласно рекомендациям ВОЗ, и изменен не будет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, передает Укринформ.

"На сегодня срок для обсервации - 14 дней. Это указано в распоряжении Кабинета министров, которое принято 3 февраля. Вся информация базируется на официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю за заболеваемостью. Ни ВОЗ, ни Центр по контролю не пересмотрели срок инкубационного периода для этой болезни. Поэтому мы работаем по запланированному графику обсервации - 14 дней", - заявил Ляшко.

Читайте также: Коронавирус. В Венеции отменили традиционный карнавал

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус Новые Санжары COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 