Минздрав не будет менять срок обсервации эвакуированных из Китая

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Срок обсервации для эвакуированных из Китая, которые находятся в Новых Санжарах, определен распоряжением Кабмина в 14 дней, согласно рекомендациям ВОЗ, и изменен не будет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, передает Укринформ.

"На сегодня срок для обсервации - 14 дней. Это указано в распоряжении Кабинета министров, которое принято 3 февраля. Вся информация базируется на официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю за заболеваемостью. Ни ВОЗ, ни Центр по контролю не пересмотрели срок инкубационного периода для этой болезни. Поэтому мы работаем по запланированному графику обсервации - 14 дней", - заявил Ляшко.

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