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Коронавирус. В Венеции отменили традиционный карнавал

Коронавирус. В Венеции отменили традиционный карнавал - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
23.02.2020, 15:56

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии превысило 130 человек

В Венеции из-за коронавируса COVID-19 отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. Об этом сегодня сообщил глава региона Венето, где расположена Венеция, Лука Зайа, передает Deutsche Welle.

По его словам, число зараженных коронавирусом в Венето выросло до 25 человек, в числе которых двое пожилых людей, госпитализированных в центре Венеции.

Всего в Италии число инфицированных вирусом превысило 130 человек. "Большинство из них - 89 случаев - приходится на регион Ломбардия", - отметил его глава Аттилио Фонтана в интервью телеканалу SkyTG24.

Накануне из-за распространения коронавируса в Италии были закрыты 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия.

От коронавируса в Италии скончались два человека в возрасте 78 и 77 лет - в регионах Венето и Ломбардии.

"В Италии зафиксировано самое большое число случаев заражения коронавирусом в Европе. В Германии известны 16 случаев, во Франции - 12, в том числе один со смертельным исходом", - отмечается в сообщении.

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Арина Толина
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