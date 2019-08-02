МВД пытается успокоить украинцев, напуганных патрулями Нацгвардии

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В МВД заявили о большом количестве обращений граждан по поводу патрулей Нацгвардии и заверили, что нацгвардейцы не будут нарушать права и свободы украинцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве заверили, что бойцы будут руководствоваться законом и Конституцией.

"Гвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения ваших прав и свобод", – говорится в сообщении.

В МВД также подчеркнули, что патрули будут нести службу в особо криминогенных районах городов и в местах массового скопления людей.

"Все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами абсолютно беспочвенны! Надеемся, мы смогли правильно объяснить вам нововведения", - заявили в министерстве.

Вчера 593 отряда военнослужащих Нацгвардии начали самостоятельное патрулирование украинских городов. Гвардейцы будут полностью экипированы и вооружены во время несения службы.

В Нацгвардии разъяснили полномочия патрулей.