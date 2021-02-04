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На 10 млн. ЦОЗ Минздрава объявил тендер для изучения поведения гомо-, бисексуальных мужчин

04.02.2021, 11:27
На 10 млн. ЦОЗ Минздрава объявил тендер для изучения поведения гомо-, бисексуальных мужчин - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Центр общественного здоровья Минздрава объявил тендер на проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами. Ожидаемая стоимость закупки – 10,2 млн грн, информация о тендере опубликована на портале госзакупок.

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В техдокументации тендера говорится, что исследование будут проводить в 16 городах среди 6900 представителей группы повышенного риска инфицирования ВИЧ – мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет.

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Исследование должно обеспечить получение данных для оценки:

– тенденций распространенности ВИЧ и других инфекций среди указанных мужчин;

– оценки численности этой группы;

– охвата группы профилактическими услугами.

В драфте договора с подрядчиком указано, что исследование будет проводиться в рамках проекта для поддержки системы эпиднадзора за ВИЧ и системы управления/улучшения качества лабораторий МОЗ. Также – для улучшения использования стратегической информации и развития потенциала общественного здравоохранения.

Отмечается, что проект реализуется в рамках чрезвычайной инициативы президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД (PEPFAR).

Предложения подрядчиков начали принимать с 1 февраля, закончат – 5 марта. Дата аукциона запланирована на 9 апреля. Конечный срок выполнения услуг – 15 ноября. Более детальную информацию о тендере можно посмотреть по ссылке.

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Марк Сировой
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