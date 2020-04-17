На Пасху у 179 храмов Киева будет дежурить полиция

На Пасху полиция и Нацгвардия будут дежурить у 179 храмов Киева, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Сотрудники МВД заступят на дежурство у церквей с вечера накануне праздника. Заданием полиции будет профилактическая работа с прихожанами и контроль за соблюдением карантина.
В эфире программы "Право на власть" глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что у храмах будут дежурить 22 000 полицейских и гвардейцев. "Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан - будем применять более жесткие методы", - заявил он.
В полиции настаивают, что все богослужения должны проводиться без прихожан.
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