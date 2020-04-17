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На Пасху у 179 храмов Киева будет дежурить полиция

На Пасху у 179 храмов Киева будет дежурить полиция - Фото
Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
17.04.2020, 17:09

Полиция и Нацгвардия будет патрулировать на Пасху территорию 179 храмов Киева, чтобы вести профилактические беседы и не допустить нарушения карантина

На Пасху полиция и Нацгвардия будут дежурить у 179 храмов Киева, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Сотрудники МВД заступят на дежурство у церквей с вечера накануне праздника. Заданием полиции будет профилактическая работа с прихожанами и контроль за соблюдением карантина.

В эфире программы "Право на власть" глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что у храмах будут дежурить 22 000 полицейских и гвардейцев. "Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан - будем применять более жесткие методы", - заявил он.

В полиции настаивают, что все богослужения должны проводиться без прихожан.

  • Согласно опросу Рейтинга, украинцы в целом поддерживают возможное усиление карантинных мер как на пасхальные, так и на майские праздники, причем противников этого больше всего среди верующих УПЦ МП и атеистов.
  • Телеканалы ICTV, UA: Первый, 1+1, Украина и Интер будут вести прямые трансляции Пасхальных богослужений Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
  • Под Львовом провели крестный ход: открыто уголовное дело - видео.

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Денис Юдин
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