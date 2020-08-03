На пшеничном поле под Киевом появилась фигура огромной бутылки - фото
Под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки, комбайнеры установили национальный рекорд Украины
На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки, размер которой составляет 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это новый национальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.
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В Национальном реестре заявляют, что это самая большая фигура на пшеничном поле: "Пять комбайнов одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины".
Комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию "лучшей зерновой водки", которая, говорят в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из самого качественного украинского зерна.
"Эксперты представительства Книги Рекордов Гиннесса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам", - резюмировали в Нацреестре.
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