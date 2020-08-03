На пшеничном поле под Киевом появилась фигура огромной бутылки - фото

Под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки, комбайнеры установили национальный рекорд Украины

На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки, размер которой составляет 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это новый национальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Национальном реестре заявляют, что это самая большая фигура на пшеничном поле: "Пять комбайнов одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины".

Комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию "лучшей зерновой водки", которая, говорят в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из самого качественного украинского зерна.

"Эксперты представительства Книги Рекордов Гиннесса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам", - резюмировали в Нацреестре.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.