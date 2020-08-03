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На пшеничном поле под Киевом появилась фигура огромной бутылки - фото

03.08.2020, 13:40
На пшеничном поле под Киевом появилась фигура огромной бутылки - фото - Фото
Национальный рекорд (Фото: пресс-служба Нацреестра рекордов Украины)

Под Киевом на поле появилась фигура огромной бутылки, комбайнеры установили национальный рекорд Украины

На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки, размер которой составляет 202 метра в длину и 57 метров в ширину. Это новый национальный рекорд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального реестра рекордов Украины. 

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В Национальном реестре заявляют, что это самая большая фигура на пшеничном поле: "Пять комбайнов одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины".

Комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию "лучшей зерновой водки", которая, говорят в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из самого качественного украинского зерна. 

"Эксперты представительства Книги Рекордов Гиннесса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам", - резюмировали в Нацреестре.

Владислав Сердюк
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