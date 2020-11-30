"Наконец-то привычный рабочий график". От коронавируса выздоровел Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса – ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Наконец-то снова привычный рабочий график. Еще раз спасибо всем за искреннюю поддержку", – отметил председатель парламента.

11 ноября стало известно, что Разумков заболел коронавирусом.

16 ноября Раду временно возглавила вице-спикер Елена Кондратюк.

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Дарья Мостовая

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