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"Наконец-то привычный рабочий график". От коронавируса выздоровел Разумков

30.11.2020, 08:39
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса – ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Наконец-то снова привычный рабочий график. Еще раз спасибо всем за искреннюю поддержку", – отметил председатель парламента.

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Дарья Мостовая
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Дмитрий Разумков коронавирус

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