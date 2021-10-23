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Нападение на журналистов "Схем". Четвертому фигуранту вручили подозрение

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 14:10
Нападение на журналистов
Евгений Мецгер (Фото: скриншот из видео Схем/Youtube)

Прокуратура сообщила о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу "Схем" во время интервью с Евгением Мецгером, который в тот момент занимал должность главы правления Укрэксимбанка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры.

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"Четвертому лицу, которое фигурирует на видеозаписи, вчера вручили подозрение", – уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что его подозревают в препятствовании работе журналистов и насильственных действиях, которые причинили физическую боль, но не повлекли телесных повреждений.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Елизавета Кумбер
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