Нападение на журналистов "Схем". Четвертому фигуранту вручили подозрение

Прокуратура сообщила о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу "Схем" во время интервью с Евгением Мецгером, который в тот момент занимал должность главы правления Укрэксимбанка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры.

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"Четвертому лицу, которое фигурирует на видеозаписи, вчера вручили подозрение", – уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что его подозревают в препятствовании работе журналистов и насильственных действиях, которые причинили физическую боль, но не повлекли телесных повреждений.

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Елизавета Кумбер

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