Нападение на журналистов "Схем". Четвертому фигуранту вручили подозрение
23.10.2021, 14:10
Евгений Мецгер (Фото: скриншот из видео Схем/Youtube)
Прокуратура сообщила о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу "Схем" во время интервью с Евгением Мецгером, который в тот момент занимал должность главы правления Укрэксимбанка. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Четвертому лицу, которое фигурирует на видеозаписи, вчера вручили подозрение", – уточнили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что его подозревают в препятствовании работе журналистов и насильственных действиях, которые причинили физическую боль, но не повлекли телесных повреждений.
- 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета.
- Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
- Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.
- 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей.
- Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.11 октября он заявил, что написал заявление об увольнении с должности.
Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии