Нардепы обратились в КСУ за разъяснением, что такое "достойные условия жизни"

В обращении инициаторы представления написали, что сейчас понятие "достойной жизни" никак не конкретизировано

Сегодня Конституционный суд рассматривает представление от нардепов, в котором те просят объяснить, что означает выражение "достойные условия жизни".

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По словам авторов представления, существует практическая необходимость выяснить, какие условия жизни человека считаются достойными, а также что является показателем этого.

В частности, нардепы сослались на то, что государство обязано создавать людям условия, которые обеспечивают "достаточный уровень жизни", а также что согласно Конституции жизнь, здоровье и безопасность человека являются высшей социальной ценностью.

Кроме того, в представлении подчеркивается, что по международным стандартам у людей есть право "не испытывать голод" и на "защиту от бедности", вместо чего в Украине говорят о "достаточном/достойном уровне жизни", хотя само понятие при этом остается размытым.

Примечательно, что уполномоченным инициатором обращения стала народный депутат от Слуги народа и глава комитета соцполитики Галина Третьякова, а всего представление подписали 142 нардепа.

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Дарья Мостовая

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