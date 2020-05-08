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Никогда снова. Сегодня в Украине и мире отмечают День памяти и примирения: видео

Никогда снова. Сегодня в Украине и мире отмечают День памяти и примирения: видео - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
08.05.2020, 16:16

Президент и премьер напомнили украинцам о памятных событиях, записав соответствующие видеообращения

Сегодня, 8 мая, в Украине и во всем мире отмечают День памяти и примирения в память о всех, кто погиб во время Второй мировой войны.

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Ежегодное отмечание этого дня было установлено в 2015 году указом президента - чтобы высказать уважение всем, кто боролся с нацизмом, почтить подвиг украинского народа и увековечить память погибших. Таким образом Украина присоединилась к дням памяти и примирения 8 и 9 мая, отмечаемых во всем мире с 2005 года в знак памяти о жертвах Второй мировой войны. 

По случаю памятной даты президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, напомнив о потерях, которые понесла Украина во время Второй мировой войны и процитировав воспоминания очевидцев того времени. Он подчеркнул, что главное для человечества сейчас - "не допустить подобное никогда снова".

Записал видеообращение и премьер-министр Денис Шмыгаль. "В этот День памяти и примирения Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны", - сказал он. 

Также, еще 4 мая, Украинский институт национальной памяти объявил о начале бессрочной всеукраинской акции "Семейные истории войны". Украинцев призвали поделиться в соцсетях семейными историями, связанными с событиями Второй мировой войны, используя хэштег #родинніісторіївійни. Чтобы принять участие в акции, нужно разместить рассказ, отметив его указанным хэштегом и приложить фотографию того, чья история будет опубликована. 

Первоначально акт о капитуляции Германии был подписан 7 мая 1945 года - он вступил в действие вечером 8 мая. Чуть позже, в ночь с 8 на 9 мая по требованию Иосифа Сталина акт был подписан повторно с изменением формулировки на "безоговорочную капитуляцию". В связи с этим День победы в странах бывшего Советского Союза отмечают 9 мая, а 8 мая  стало Днем памяти и примирения.

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  • Сегодня власти европейских стран рассказали, как собираются отмечать 75-летие победы над фашизмом в условиях карантина.
  • Сегодня же сообщалось, что Зеленский приехал почтить память жертв Второй мировой войны на границу с РФ - фото.

Читайте также: Британская принцесса обратилась к украинцам по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе

Дарья Мостовая
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Вторая мировая война Владимир Зеленский видео Денис Шмыгаль День памяти и примирения
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