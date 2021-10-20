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Низкие темпы вакцинации. Ляшко хочет отстранить руководителя здравоохранения Запорожья

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 11:55
Низкие темпы вакцинации. Ляшко хочет отстранить руководителя здравоохранения Запорожья - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко намерен инициировать отстранение руководителя здравоохранения Запорожья из-за низких темпов вакцинации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По результатам рабочего визита в Запорожскую область глава МОЗ заявил, что не все ответственные понимают важность наращивания темпов вакцинации, потому будет инициировать отстранение руководителя здравоохранения.

По словам Ляшко, украинская система здравоохранения способна делать около 1,5 млн прививок в неделю без чрезмерных нагрузок. В среднем это – 220-250 прививок в день в одном пункте вакцинации. Однако, как отметил министр, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроен процесс или неправильно рассчитано количество таких центров.

Он сообщил, что в день его визита в Запорожскую область как в регионе, так и по Украине сделали рекордное количество прививок за сутки – более 226 000.

"И это не предел – регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья", – заявил Ляшко.

СПРАВКА. Департамент здравоохранения Запорожья с 2016 года возглавляет Виктория Ушакова.

В МОЗ напомнили, что для регионов Украины установлены целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID-19 – 1,5 млн прививок в неделю.

В Запорожье Ляшко посетил центры массовой вакцинации (сейчас в городе работает шесть пунктов, планируется открытие еще двух), областную инфекционную больницу, областной центр экстренной медицинской помощи, а также провел совещание с представителями местных властей.

  • 15 октября 2021-го в Запорожской области и еще трех регионах решили установить красный уровень эпидопасности.
  • С 18 октября в Запорожской области ввели ограничения красной зоны: запрещается работа баров, кафе, ресторанов (работать можно только на вынос), ТРЦ, спортзалов, запрещены массовые культурные мероприятия.

Читайте также: В Украине – рекорд по вакцинации от COVID-19. Четверть миллиона прививок за сутки

Оксана Житнюк
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Виктор Ляшко МОЗ вакцинация Запорожье коронавирус COVID-19
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