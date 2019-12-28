Новый год в поезде: западное направление - самое популярное

Иллюстративное фото: Денис Кацило/LIGA.net

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 000 пассажиров, самым популярным традиционно в это время года стало западное направление. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ночью с 31 декабря на 1 января будут курсировать 126 пассажирских поездов.

На эти поезда Укрзалізниця предложила 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкупили пассажиры.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзалізниця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на девять поездов больше, чем в прошлом году.