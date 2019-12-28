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Новый год в поезде: западное направление - самое популярное

Новый год в поезде: западное направление - самое популярное - Фото
Иллюстративное фото: Денис Кацило/LIGA.net
28.12.2019, 11:11

В Украине ночью с 31 декабря на 1 января будут курсировать 126 пассажирских поездов

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 000 пассажиров, самым популярным традиционно в это время года стало западное направление. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Ночью с 31 декабря на 1 января  будут курсировать 126 пассажирских поездов.

На эти поезда Укрзалізниця предложила 66846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкупили пассажиры.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзалізниця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на девять поездов больше, чем в прошлом году.

  • 16 ноября сообщалось о дополнительных поездах на направления: Киев -Львов, Киев - Ковель, Покровск - Харьков, Львов - Одесса, Львов - Ужгород и Кривой Рог - Ужгород.
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укрзалізниця поезд
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