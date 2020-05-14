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Омбудсмен прокомментировала ситуацию с детьми от суррогатных матерей в Киеве

Омбудсмен прокомментировала ситуацию с детьми от суррогатных матерей в Киеве - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.05.2020, 18:06

По словам Денисовой, механизм для того, чтобы родители-иностранцы смогли забрать детей к себе на родину, уже есть

Сегодня Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала ситуацию с детьми от  суррогатных матерей, которые находятся в киевском отеле Венеция. На пресс-конференции она рассказала о механизме, который позволит вывезти их из страны. 

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Сейчас в отеле, по словам омбудсмена, находится 51 ребенок, 15 из которых живут там с родителями, которые успели приехать в Украину еще до введения карантина. Всего же по стране в аналогичную ситуацию попали около 100 детей, которые ждут, чтобы их забрали родители-иностранцы.

"Но если карантин будет продлен, то это будет не сотня детей, а уже почти тысяча", - отметила Денисова, подчеркнув важность создания механизма, который "позволит родителям приехать за своими детьми".

Омбудсмен также рассказала, что определенный алгоритм действий для иностранцев, которые хотят забрать своих детей, уже существует. Вначале клиника должна проинформировать родителей за границей о необходимости забрать ребенка. Те обращаются к Денисовой с заявлением и получают список документов, которые им нужно предоставить. С этими документами омбудсмен сможет обратиться в Министерство иностранных дел для получения разрешения на въезд и выезд из Украины.

В случае необходимости к этому процессу будет также привлекаться Государственная миграционная служба, отметила Денисова.

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  • Сегодня компания BioTexCom опубликовала видео, из которого выяснилось, что в столичном отеле Венеция находятся 46 детей, рожденных суррогатными матерями.

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Дарья Мостовая
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Людмила Денисова дети омбудсмен карантин суррогатная мать
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