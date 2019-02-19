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19.02.2019, 13:08

Опрос: большинство украинцев общественно пассивны

Опрос: большинство украинцев общественно пассивны - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным опроса, в течение 2018 года вырос процент тех, кто занимался волонтерской деятельностью

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Большинство украинцев стабильно не приобщаются к общественной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова.

Незначительная часть опрошенных считают себя вовлеченными в активную общественную деятельность, причем этот процент в течение 2013-2018 годов стабильно составляет 8-10%.

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Фото: dif.org.ua

"Несколько выше уровень гражданской вовлеченности на западе (12%), а самый низкий - на юге (6%)", - уточнили социологи.

По их данным, респонденты, которые старше, чаще являются членами профсоюза (8% в возрастной группе 40-60 лет), а молодежь в возрасте 18-24 лет - общественных организаций (7%).

В течение 2018 года вырос процент тех, кто занимался волонтерской деятельностью: с 12% до 18%. Самый высокий уровень волонтерства наблюдается среди молодежи (24%), а регионально - на западе (21%) и в центре (22%) и значительно ниже - на юге (11%) и востоке (14%).

Опрос проходил с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

31 января 2019 года сообщалось, что в главные проблемы для украинцев попали война в Донбассе, рост цен и коррупция в государственных органах.

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Теги: украинцы, опрос, волонтеры, общественная деятельность
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