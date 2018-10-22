Опрос: гражданский "короткоствол" возьмете?

Оружие, пистолеты, патроны, дактилоскапическая карта

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Проблема владения личным оружием возвращается в поле общественного внимания каждый раз, когда происходит очередной эксцесс со стрельбой

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Случившиеся на прошлой неделе трагические события в Керчи, хотим мы того или нет, снова напоминают о том, что проблема легального гражданского оружия в Украине так и остается нерешенной.

В воюющей стране проблема оборота оружия, - как легального, так и нелегального, - неизбежно становится одной из самых болезненных. Но если с нелегальным оборотом оружия теоретически все более-менее ясно (закон требует его пресекать), то с легальным ясности по-прежнему нет.

LIGA.net уже публиковала данные о том, что число владельцев легального оружия в Украине приближается к миллиону, однако применять его для самозащиты по закону они не имеют права - эта сфера законодателями не урегулирована. Специалисты отмечают, что отсутствие закона об оружии вполне устраивает преступников, но зато мешает законопослушным гражданам. При этом понятно, и практика это подтверждает, что даже самое суровое регулирование (принятое, например, на федеральном уровне в США) вовсе не гарантирует общественную безопасность и не исключает, что легальный ствол станет причиной кровавой бойни.

Поэтому вопрос об отношении общества к личному гражданскому оружию остается актуальным - и, видимо, долго еще будет таким оставаться.

В очередном неформальном опросе мы решили поинтересоваться частным мнением читателей LIGA.net.