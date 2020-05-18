Открытие границы. Никто украинцев держать взаперти не собирается - Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

При открытии границы Украина будет координировать свои действия с европейскими партнерами, а также учитывать ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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"Мы абсолютно либерально настроены в этом плане, но будем учитывать два фактора: первое - как открываются партнеры, и второе - реальную ситуацию с пандемией на территории Украины. Но никто украинцев держать взаперти не собирается, и идей таких нет", - отметил Кулеба.

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