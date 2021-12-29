Пандемия COVID-19 и жизненные успехи украинцев. Социологи назвали события 2021 года

В уходящем году украинцев, как в стране, так и в мире волновала пандемия коронавируса. Для многих важным событием стало 30-летие независимости Украины, а также избрание нового канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.

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В Деминициативах и Центре Разумкова рассказали LIGA.net, что финансировали проект вместе. Обе соцслужбы заверили, что использовали собственные средства. В ЦР подчеркнули – у опроса не было политических заказчиков.

Социологи спросили респондентов, какое событие они считают наиболее значимым в 2021 году?

Пандемия коронавируса – 6,5%; 30-летие независимости – 6,3%; Вакцинация от коронавируса – 5,9%; Отставка Дмитрия Разумкова – 4,4%; Вагнергейт – 3,8%; Закон о земле – 3,7%; Угроза вторжения России – 3%; Война – 2,8%; Саммит "Крымская платформа" – 1,7%; Переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского – 1,7%; 1000 грн за вакцинацию – 1,4%; Большое строительство – 1,4%; Пресс-конференция Зеленского – 1,3%; Закон об олигархах – 1,3%; Отставка Арсена Авакова – 1%; Строительство дорог – 1%; Нет таких – 4,5%; Сложно ответить – 25,8%; Не ответили – 6,8%.

У опрошенных поинтересовались, какое мировое событие они считают важным в 2021 году?

Украинцев волнует пандемия коронавируса (12,1%), новый канцлер Германии (6,6%), события в Афганистане (6,5%), переговоры Байдена и Путина (5,6%), выборы в США (4,8%), вакцинация от коронавируса (4,5%) и другие события.

Участники опроса рассказали, какое личное событие стало в 2021 году для них наиболее значимым.

Респонденты выделили жизненные успехи (20,1%), хорошие результаты в работе, учебе, творчестве (16,6%), путешествия (12,9%), выздоровление после болезни (9,4%), переход на лучшую работу (8,8%), новую любовь (6,4%), примирение с родственниками (5,5%), рождение ребенка (4,9%) и другие. Не было счастливых событий у 28,7% опрошенных.

Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов. Еще половине удалось частично реализовать планы, и только 13% сказали, что им ничего не удалось.

Каждый третий украинец (35%) считает, что самым большим достижением Украины в 2021 году была победа боксера Александра Усика над Энтони Джошуа. На втором месте – выступление украинских паралимпийцев в Токио, где они завоевали 98 медалей.

Исследование в декабре 2021 года показало, что лишь треть украинцев считает, что грядущий год будет лучше предыдущего.

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Яна Катасонова

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