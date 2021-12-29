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Пандемия COVID-19 и жизненные успехи украинцев. Социологи назвали события 2021 года

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 16:50
Пандемия COVID-19 и жизненные успехи украинцев. Социологи назвали события 2021 года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В уходящем году украинцев, как в стране, так и в мире волновала пандемия коронавируса. Для многих важным событием стало 30-летие независимости Украины, а также избрание нового канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.

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В Деминициативах и Центре Разумкова рассказали LIGA.net, что финансировали проект вместе. Обе соцслужбы заверили, что использовали собственные средства. В ЦР подчеркнули – у опроса не было политических заказчиков.

Социологи спросили респондентов, какое событие они считают наиболее значимым в 2021 году?

  1. Пандемия коронавируса – 6,5%;
  2. 30-летие независимости – 6,3%;
  3. Вакцинация от коронавируса – 5,9%;
  4. Отставка Дмитрия Разумкова – 4,4%;
  5. Вагнергейт – 3,8%;
  6. Закон о земле – 3,7%;
  7. Угроза вторжения России – 3%;
  8. Война – 2,8%;
  9. Саммит "Крымская платформа" – 1,7%;
  10. Переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского – 1,7%;
  11. 1000 грн за вакцинацию – 1,4%;
  12. Большое строительство – 1,4%;
  13. Пресс-конференция Зеленского – 1,3%;
  14. Закон об олигархах – 1,3%;
  15. Отставка Арсена Авакова – 1%;
  16. Строительство дорог – 1%;
  17. Нет таких – 4,5%;
  18. Сложно ответить – 25,8%;
  19. Не ответили – 6,8%.

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У опрошенных поинтересовались, какое мировое событие они считают важным в 2021 году?

Украинцев волнует пандемия коронавируса (12,1%), новый канцлер Германии (6,6%), события в Афганистане (6,5%), переговоры Байдена и Путина (5,6%), выборы в США (4,8%), вакцинация от коронавируса (4,5%) и другие события.

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Участники опроса рассказали, какое личное событие стало в 2021 году для них наиболее значимым.

Респонденты выделили жизненные успехи (20,1%), хорошие результаты в работе, учебе, творчестве (16,6%), путешествия (12,9%), выздоровление после болезни (9,4%), переход на лучшую работу (8,8%), новую любовь (6,4%), примирение с родственниками (5,5%), рождение ребенка (4,9%) и другие. Не было счастливых событий у 28,7% опрошенных.

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Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

  • Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов. Еще половине удалось частично реализовать планы, и только 13% сказали, что им ничего не удалось. 
  • Каждый третий украинец (35%) считает, что самым большим достижением Украины в 2021 году была победа боксера Александра Усика над Энтони Джошуа. На втором месте – выступление украинских паралимпийцев в Токио, где они завоевали 98 медалей. 
  • Исследование в декабре 2021 года показало, что лишь треть украинцев считает, что грядущий год будет лучше предыдущего.

Читайте также: Украинцы увидели в политике Венгрии на Закарпатье угрозу возможной аннексии – опрос

Яна Катасонова
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