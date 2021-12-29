Пандемия COVID-19 и жизненные успехи украинцев. Социологи назвали события 2021 года
В уходящем году украинцев, как в стране, так и в мире волновала пандемия коронавируса. Для многих важным событием стало 30-летие независимости Украины, а также избрание нового канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.
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В Деминициативах и Центре Разумкова рассказали LIGA.net, что финансировали проект вместе. Обе соцслужбы заверили, что использовали собственные средства. В ЦР подчеркнули – у опроса не было политических заказчиков.
Социологи спросили респондентов, какое событие они считают наиболее значимым в 2021 году?
- Пандемия коронавируса – 6,5%;
- 30-летие независимости – 6,3%;
- Вакцинация от коронавируса – 5,9%;
- Отставка Дмитрия Разумкова – 4,4%;
- Вагнергейт – 3,8%;
- Закон о земле – 3,7%;
- Угроза вторжения России – 3%;
- Война – 2,8%;
- Саммит "Крымская платформа" – 1,7%;
- Переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского – 1,7%;
- 1000 грн за вакцинацию – 1,4%;
- Большое строительство – 1,4%;
- Пресс-конференция Зеленского – 1,3%;
- Закон об олигархах – 1,3%;
- Отставка Арсена Авакова – 1%;
- Строительство дорог – 1%;
- Нет таких – 4,5%;
- Сложно ответить – 25,8%;
- Не ответили – 6,8%.
У опрошенных поинтересовались, какое мировое событие они считают важным в 2021 году?
Украинцев волнует пандемия коронавируса (12,1%), новый канцлер Германии (6,6%), события в Афганистане (6,5%), переговоры Байдена и Путина (5,6%), выборы в США (4,8%), вакцинация от коронавируса (4,5%) и другие события.
Участники опроса рассказали, какое личное событие стало в 2021 году для них наиболее значимым.
Респонденты выделили жизненные успехи (20,1%), хорошие результаты в работе, учебе, творчестве (16,6%), путешествия (12,9%), выздоровление после болезни (9,4%), переход на лучшую работу (8,8%), новую любовь (6,4%), примирение с родственниками (5,5%), рождение ребенка (4,9%) и другие. Не было счастливых событий у 28,7% опрошенных.
Исследование проводилось с 17 по 22 декабря, опросили 2018 совершеннолетних респондентов со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.
- Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов. Еще половине удалось частично реализовать планы, и только 13% сказали, что им ничего не удалось.
- Каждый третий украинец (35%) считает, что самым большим достижением Украины в 2021 году была победа боксера Александра Усика над Энтони Джошуа. На втором месте – выступление украинских паралимпийцев в Токио, где они завоевали 98 медалей.
- Исследование в декабре 2021 года показало, что лишь треть украинцев считает, что грядущий год будет лучше предыдущего.
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