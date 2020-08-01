Платные камеры заработали в СИЗО еще двух городов: фото и цены

В Одессе такая камера стоит дороже, чем в Николаеве

С сегодняшнего дня в СИЗО Одессы и Николаева начинают работать платные камеры. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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В Одессе открыли две платные камеры: для двух и для трех человек.

"В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки - 985 грн, неделя - 3502 грн, месяц - 4093 грн", - написал министр.

"И теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных кремов и очков следует добавлять сертификат на платную камеру. А сами сертификаты можно приобрести здесь", - добавил он.

В Николаеве цена суток в платной камере составляет 452 грн, неделя - 1540 грн, месяц - 3666 грн.

18 апреля глава Минюста Денис Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.

8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения - 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц. Они доступны пока только мужчинам.

30 июня показали первые ремонты в бесплатных камерах Лукьяновского СИЗО, которые провели за деньги, полученные благодаря использованию платных камер.

Вадим Ребрина

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