Плюс Львов и минус Чернигов: Минздрав обновил карту по карантинным ослаблениям

На 9 августа оказались не готовы к ослаблению карантина восемь областей: к ним прибавилась Львовская и была убрана Черниговская

По состоянию на 9 августа в стране по-прежнему не готовы к ослаблению карантина Киев и восемь областей. Но за прошедшие сутки немного поменялся перечень этих регионов: из него была убрана Черниговская область, зато появилась Львовская. Данные по регионам опубликовала пресс-служба Министерства охраны здоровья.

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- в Киеве и Киевской области превышена динамика выявления случаев COVID-19,

- в Ивано-Франковской, Волынской и Ровненской областях превышен процент выявления новых больных коронавирусом,

- Львовская область не соответствует по загруженности койко-мест в больницах,

- в Одесской и Харьковской областях превышены сразу два показателя: по динамике и проценту выявленных заболевших,

- а в Черновецкой области высокими остаются три показателя: загруженность койко-мест, динамика и процент выявления.

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Также в министерстве напомнили, что решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее, чем через семь дней с момента его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидситуации в регионе.

7 августа в Минздраве опубликовали новый список карантинных зон. Потом его удалили.

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Дарья Мостовая

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