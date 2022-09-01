По возвращении из плена защитникам Мариуполя будут вручать спецбоксы: как поучаствовать
Семьи бойцов Сил обороны гарнизона "Мариуполь", которые после двух с половиной месяцев боев в окруженном городе вышли из укрытий на заводе "Азовсталь" и попали в плен к российским оккупантам, призвали поучаствовать в гуманитарном проекте помощи защитникам Украины. Тем бойцам, кто возвращается из плена, инициаторы хотят вручать подарочные боксы.
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В боях за Мариуполь многие военные получили ранения и травмы, а некоторые – и в плену, и многие потеряли на войне все имущество.
"Мы не имеем права оставить их наедине в этих обстоятельствах. Первым маленьким шагом поддержки наших военных станет проект гуманитарной помощи – бокс "Наконец-то ты дома", – сообщили инициаторы.
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В именные коробки положат вещи первой необходимости и подарки.
"Они обязательно вернутся домой, но их путь не закончится пересечением первого украинского блокпоста. Возвращение воинов к нормальной жизни – гораздо более долгий и более сложный процесс, учитывая, что бойцам придется начинать все с нуля", – пишут в Ассоциации семей защитников Азовстали.
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