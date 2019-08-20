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Подписан приказ Минобороны о премиях: сколько получат военные

Подписан приказ Минобороны о премиях: сколько получат военные - Фото
Украинские военные (Фото: 93-я ОМБр)
20.08.2019, 10:51

Глава Минобороны подписал документ, предусматривающий выплату денежных премий

Министр обороны Степан Полторак сообщил о подписании приказа о выплате премий для военных ко Дню независимости. Об этом сообщается на странице министра в Facebook.

Он уточнил, что военнослужащие, в том числе срочники и курсанты, получат по 1000 гривен.

Бойцам, которые в нынешнем году выполняли задачи в районе операции объединенных сил в Донбассе, выплатят по 2000 гривен. Аналогично получат и те военные, которые в настоящее время несут службу в районе ООС.

Степан Полторак (Фото: Facebook Степан Полторак)

Ранее Полторак заверял, что у Минобороны хватает средств на выплату премий военным.

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минобороны военные премии день независимости полторак
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