Подписан приказ Минобороны о премиях: сколько получат военные

Украинские военные (Фото: 93-я ОМБр)

Министр обороны Степан Полторак сообщил о подписании приказа о выплате премий для военных ко Дню независимости. Об этом сообщается на странице министра в Facebook.

Он уточнил, что военнослужащие, в том числе срочники и курсанты, получат по 1000 гривен.

Бойцам, которые в нынешнем году выполняли задачи в районе операции объединенных сил в Донбассе, выплатят по 2000 гривен. Аналогично получат и те военные, которые в настоящее время несут службу в районе ООС.

Ранее Полторак заверял, что у Минобороны хватает средств на выплату премий военным.

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