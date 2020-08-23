"Подтверждено - причиной стали иранские ракеты": Енин о расшифровках со сбитого Boeing

По словам Евгения Енина, иранская сторона наконец-то рассказала о результатах технического расследования и расшифровке "черных ящиков"

Замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил, что сегодня было получено подтверждение, что причиной катастрофы украинского самолета Booeing 737 МАУ стало попадание в него иранских военных ракет. Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

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По словам Енина, иранская сторона, ответственная за техническое расследование, решила спустя восемь месяцеы обнародовать результаты расшифровки "черных ящиков". Это расследование подтвердило, что самолет был абсолютно исправен, все пилоты действовали в соответствии с инструкциями, а рейс получил согласие на вылет и от военной, и от гражданской администрации Ирана.

"Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", - подчеркнул заместитель главы МИД.

Он отметил, что иранскую стороны необходимо привлечь к международной правовой ответственности, а также, что Украина будет требовать гарантии неповторения подобных ситуаций и выплаты компенсаций не только родственникам погибших, но и украинскому государству.

Дарья Мостовая

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