Поезда из Украины изменили маршруты из-за наводнения в Центральной Европе

По измененным маршрутам курсируют пять поездов

Паводок в Чехии (Фото: Filip Singer/EPA)

Из-за непогоды в Центральной Европе ряд поездов из Украины временно изменил маршруты. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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По состоянию на утро вторника, 17 сентября:

→ рейс Вена – Киев – Вена продолжает курсировать как Будапешт – Киев – Будапешт;

→ рейс Вена – Чоп – Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также курсирует как Будапешт – Чоп – Будапешт;

→ рейс Прага – Перемышль – Прага возобновляется по объездному маршруту через станцию Петровице-у-Карвине без заезда в Остраву;

→ рейс Прага – Чоп – Прага продолжит следовать в объезд с незначительным опозданием;

→ по техническим причинам на перегоне между Захонью и Тужером для рейсов 146 Чоп – Будапешт и 644 Дебрецен – Мукачево налажен автобусный трансфер, работают венгерские координаторы.

В Укрзализныце отметили, что все поезда из Украины в Варшаву, Хелм, Перемышль, Кошице, Будапешт, Захон, Кишинев курсируют по расписанию.

14 и 15 сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.

15 сентября Зеленский заявил, что Украина предложила помощь пострадавшим от наводнений странам Европы.

По состоянию на 17 сентября стало известно, что жертвами наводнений стали 16 человек.

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